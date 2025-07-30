Медтехника укрупняется УЗИ

Производитель медицинских изделий ООО «Здравмедтех-Сибирь» обсуждает с китайской компанией строительство завода по производству ультразвукового оборудования и электрокардиографов на территории Новосибирской области. Стороны прорабатывают ключевые аспекты реализации проекта, включая механизмы ускоренной регистрации оборудования, вопросы передачи технологий и программы подготовки местных специалистов. Стоимость производства может составить 100 млн руб. Запуск нового предприятия позволит оптимизировать затраты на оснащение российских медицинских учреждений и обеспечить бесперебойные поставки диагностического оборудования в условиях глобальных логистических сбоев, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский рынок УЗИ-аппаратов почти полностью состоит из импортной техники

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Российский рынок УЗИ-аппаратов почти полностью состоит из импортной техники

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Новосибирской области планируется наладить производство ультразвукового оборудования и электрокардиографов на территории Биотехнопарка. Соответствующие переговоры ведет новосибирский производитель медицинских изделий ООО «Здравмедтех-Сибирь» с китайской компанией, название которой не разглашается до момента подписания соглашения. Земельный участок под завод уже определен. Стоимость проекта может составить до 100 млн руб., рассказал источник, знакомый с ходом переговоров.

ООО «Здравмедтех-Сибирь» зарегистрировано в Новосибирске в 2018 году. Предприятие производит изделия и одежду для медучреждений, в том числе халаты, маски, бахилы, простыни, а также специализированные операционные хирургические комплекты. По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, единственным владельцем компании является Денис Клевасов. Выручка предприятия в 2024 году составила 338 млн руб., чистая прибыль — 9,1 млн руб. Ранее в компании заявили о планах по итогам 2025 года увеличить выручку в два раза и войти в число системообразующих предприятий отрасли.

Мощность завода пока на стадии обсуждения. Однако для региона это большое предприятие, рассказал «Ъ-Сибирь» коммерческий директор «Здравмедтех-Сибирь» Евгений Клевасов. Производство можно будет расширять по мере дальнейшего роста портфеля изделий, отмечает он. В настоящее время стороны прорабатывают ключевые аспекты реализации проекта, включая механизмы ускоренной регистрации оборудования, вопросы передачи технологий и программы подготовки местных специалистов.

Начало строительства и запуск производства пока не определены. Предполагается, что продвижением и продажами большинства произведенных на заводе препаратов займется «Здравмедтех-Сибирь». На каких условиях — стороны не сообщают.

«На первом этапе площадь производственного комплекса может составить до 1 тыс. кв. м. Предприятие будет построено на паритетных условиях. Со стороны администрации Биотехнопарка есть понимание и поддержка. Помимо производства аппаратов УЗИ мы также с нашими партнерами из Китая обсуждаем возможность производства биоматериалов и искусственных костей. Для этого необходимо будет проработать вопросы регистрации медицинских изделий с выходом на федеральный рынок»,— рассказал Евгений Клевасов.

Открытие нового предприятия существенно повысит доступность современного диагностического оборудования для медицинских учреждений региона, считают в минэкономразвития Новосибирской области.

Проект «Здравмедтех-Сибирь» вписывается в федеральную стратегию по развитию собственных мощностей в сфере медицинской промышленности, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Кроме того, его запуск позволит оптимизировать затраты на оснащение медицинских учреждений и обеспечить бесперебойные поставки диагностического оборудования в условиях глобальных логистических сбоев.

Согласно исследованию Discovery Research Group, российский рынок ультразвуковых диагностических аппаратов почти полностью состоит из импортной продукции — более 90%. Выпуск отечественной УЗИ-техники начался в последние годы после ряда постановлений правительства РФ, направленных на стимулирование производства медицинского оборудования в России. По данным агентства, объем рынка ультразвуковых аппаратов в России в 2022 году составил 9,9 тыс. шт. Основными производителями являются НПО «Сканер» с брендом Рускан, «ЕЛС-Мед», которые специализируются на производстве как стационарных, так и портативных УЗИ аппаратов. Производственные мощности сосредоточены в Белгородской, Калужской, Московской областях и Санкт-Петербурге.

Кроме того, на рынке присутствуют дистрибьюторы и поставщики оборудования от зарубежных производителей, таких как Samsung Medison, Philips, GE HealthCare, Mindray, Canon и других.

Эксперты считают, что заявленный проект может стать успешным.

«У производства УЗИ-аппаратов — понятный рынок сбыта, который с учетом влияния санкционных ограничений имеет вакантный спрос. Сейчас этот сегмент медоборудования активно развивается и старт предприятия оправдан. В этом плане наличие китайского партнера, готового инвестировать в проект — позитивный знак, поскольку это дает гарантии высокой заинтересованности в российском рынке. Более того, это гарантирует импорт собственных технологий и наработок, что в условиях высокотехнологичного голода российских разработчиков будет ускорять темпы реализации проекта»,— полагает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

По мнению эксперта, в будущем производитель сможет поставлять ультразвуковое оборудование по госзаказу в государственные учреждения и ориентироваться на частную медицину. Из рисков аналитики отмечают высокую зависимость от китайской компании и дефицит специализированных кадров.

Лолита Белова