Технический сбой произошел в работе сети продуктовых дискаунтеров «Доброцен»

В крупной уральской сети продуктовых дискаунтеров «Доброцен» произошел технический сбой, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Telegram-канал Mash сообщил, что сеть дискаунтеров атаковали хакеры, из-за чего была приостановлена работа пяти офисов компании в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре. «Ъ-Урал» в компании информацию о хакерской атаке опровергли:

«У нас внутренний технический сбой, речь не идет ни о какой атаке»,— прокомментировали в «Доброцене». Как отразился сбой на работе самих магазинов в компании объяснять не стали.

Мария Игнатова