С начала года на развитие липецких сел направили 1,9 млрд рублей

На реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в Липецкой области с начала года было направлено 1,9 млрд руб. Об этом сообщили в правительстве региона.

Реализация мероприятий по комплексному развитию сельских территорий приоритетно проходит в опорных населенных пунктах региона. В их числе Лебедянь, где реализуется проект по строительству ледового дворца.

«Жители района давно ждут этот спортивный комплекс, и подрядчик порадовал: работы идут с хорошим темпом. Уже готовы фундамент и основной каркас здания, проведены коммуникации, параллельно закупается оборудование, включая ледозаливочные машины»,— прокомментировал губернатор Игорь Артамонов.

Дворец будет двухэтажным, он рассчитан на занятия хоккеем и фигурным катанием. На льду одновременно смогут тренироваться до 50 спортсменов. Для зрителей предусмотрены трибуны на 300 мест. Рядом с объектом запланирована лыжная трасса.

Алина Морозова