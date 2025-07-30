Депутат Госдумы Владимир Кошелев подвел итоги законотворческой деятельности

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, координатор самарского реготделения ЛДПР Владимир Кошелев подвел итоги своей законотворческой деятельности за весеннюю сессию. За семь месяцев по его инициативе или при соавторстве парламентария было внесено 107 законопроектов, из которых 13 касались строительства и ЖКХ, а 85 — социально-экономических вопросов. Также было внесено девять межфракционных проектов под руководством Вячеслава Володина.

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В итоге было принято 13 законов, включая пять межфракционных. Три из них касались иностранных агентов, один — расширения оснований для лишения гражданства, и один — регулирования приема студентов на платной основе. Один закон, предложенный ЛДПР, исключает периоды военной службы из периода действия результатов ЕГЭ. Семь законов касались строительства и ЖКХ, включая продление права правительства устанавливать ставку пени на задолженность по ЖКУ в 9,5% и введение единой формы отчета для управляющих организаций.

Владимир Кошелев также сообщил, что в работе находятся 135 законопроектов, которые будут рассматриваться в осеннюю сессию. Среди них — реформирование рынка управления многоквартирными домами, введение правил для малоэтажных жилых комплексов и совершенствование законодательства об обращении с твердыми коммунальными отходами.

Андрей Сазонов