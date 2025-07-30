На петербургский интернет-провайдер совершили DDoS-атаку

В работе петербургского провайдера AirNet произошел сбой. Причиной стала DDoS-атака, сообщили в компании.

«Зафиксирована авария на всю сеть, связанная с вредоносной активностью (DDoS-атака). Специалисты уже занимаются решением проблемы»,— сказано в сообщении провайдера.

29 июля произошел сбой в сети аптек «Неофарм» и принадлежащей ей сети «Столички». В компании продолжаются работы по восстановлению сервисов. За день до этого хакеры из двух группировок взломали систему авикомпании «Аэрофлот». Из-за этого отменили более ста рейсов.

Подробнее — в материале «Хакеры продемонстрировали неэтичность».