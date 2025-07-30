Следствие выясняет причину массового отравления детей из Самарской области

В Краснодарском крае расследуется массовое отравление детей в поезде Кисловодск — Тында. Инцидент произошел 29 июля, когда юные пассажиры начали жаловаться на плохое самочувствие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В итоге с поезда сняли 57 человек, из которых 50 — дети. Пострадавшие были частью группы из Самарской области, направлявшейся на соревнования по дзюдо. Юные спортсмены возвращались домой после участия в состязаниях.

Южная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте также участвуют в расследовании, отравившиеся пассажиры были сняты с поезда на станциях Армавир и Кавказская (Кропоткин) в Краснодарском крае. Расследование инцидента продолжается.

Андрей Сазонов