В Оренбуржье организацию оштрафовали на 500 тысяч рублей за вознаграждение сотрудника ОАО «РЖД»

В Оренбуржье коммерческую организацию привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) и назначили штраф в размере 500 тыс. руб. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации ведомства, в октябре прошлого года представитель коммерческой организации из Оренбургской области передал должностному лицу ОАО «Российские железные дороги» через посредников 150 тыс. руб. «за содействие в обеспечении оперативной подачи и уборки вагонов, перевозивших грузы организации».

В отношении лиц, получившего и передавшего деньги, а также посредников осуществляется уголовное преследование. В целях обеспечения уплаты штрафа наложен арест на автомобиль BMW 7.

Руфия Кутляева