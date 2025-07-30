Регионы тянут провода

Операторы отмечают аномально высокий спрос на подключение интернета через провод, пишут «Ведомости». Из-за этого затягиваются сроки работ. Этим летом каждая пятая заявка выполняется с отсрочкой на 30 дней и более, говорится в исследовании сервиса сравнения тарифов 101internet.ru. В выборку вошли данные от крупных федеральных и региональных операторов, включая МТС, «Транстелеком», «Уфанет» и других.

Интерес пользователей к проводной связи объясняется частым отключением мобильного интернета. Эту меру власти активно стали практиковать, начиная с мая, когда перед Днем Победы глушили сигнал в Москве, Подмосковье и регионах Центрального федерального округа. Россиянам придется смириться с этим, пока существует угроза атак беспилотников, пояснил генеральный директор компании «Арли Спецтехника» Аркадий Лившиц: «В Московской области много районов, где расположены закрытые объекты. Там просто выключают базовые станции. Глушить — расходовать электроэнергию — это дорого и не очень эффективно. А так — выключил соты, и все дела.

Придется опять переходить на роутер. Стационарный интернет зачем отключать? Он никому не мешает и идет по проводам к конкретному абоненту, в эфир не выходит. Кроме того, он не зависит от атмосферных явлений. Это более надежный вид связи, но требует больше денег на обустройство. Ведь есть отдаленные объекты. Сейчас лето, люди проводят время на дачах в СНТ. Конечно, там удобнее мобильный интернет. Но придется пользоваться проводным».

Во многих населенных пунктах проводной интернет и Wi-Fi перешел из разряда полезной альтернативы в приоритетный способ связь. Но и с ним возникли проблемы. С трудностями сталкиваются уже и сами операторы, предоставляющие коммуникационные услуги, рассказал президент Ассоциации малых операторов связи регионов (АМОР) Дмитрий Галушко: «Интернет — это неотъемлемая услуга. Если ее прекращают, то люди ищут другой способ. В данном случае нашли проводной интернет. Правда, здесь есть огромная проблема: действия сетевых компаний, на опорах которых размещены кабели проводного интернета.

Операторы заключили договор, их цена устраивала. Потом группа "Россети" говорит: "Я естественная монополия. В Московском регионе 100% опор принадлежит нам". Соответственно, раньше цена за пользование одной опорой составляла 81 руб., а с 1 января 2024 года они изменили тариф и стали брать плату за каждый провод на опоре.

Оператор подает в суд, а они обрезают в ответ провода. Сейчас в судах около 100 исков только в Московском регионе. Пострадавшие потребители остаются без связи, они не могут вызвать даже экстренные оперативные службы, потому что сотовой связи нет. Вызвать скорую или пожарных невозможно».

Один из самых масштабных сбоев мобильного интернета произошел 28 июля. Абоненты жаловались, что не могли вызвать такси, заказать продукты или провести оплату через банковские приложения, зайти в «Госуслуги». Проблемы зафиксированы у пользователей почти у всех провайдеров в десятках российских субъектов, включая Московскую область.

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Светлана Белова