Ясновидящей Амаевой вынесли приговор за хищение 67 млн рублей

Мещанский районный суд Москвы признал виновной в особо крупном мошенничестве ясновидящую Любовь Амаеву. Ее приговорили к 4 годам колонии общего режима, сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Осужденная представлялась как целительница, обладающая экстрасенсорными способностями. Она якобы проводила обряды по снятию порчи, проклятий и изгнанию духов. Фигурантка смогла втереться в доверие жертве, у которой похитила более 59,2 млн руб.

Позже столичная прокуратура сообщила, что ясновидящая проводила обряды с 2019 по 2023 год. Она убедила москвичку в их необходимости с целью спасения потерпевшей и ее родственников, якобы находившихся в опасности. За каждый ритуал мошенница просила от 5 тыс. до 8 млн руб.

Никита Черненко