Интерес к ИИ-компаньонам в России растет. В 2025 году число пользователей таких сервисов удвоилось, а средний объем трафика вырос в четыре раза, подсчитали аналитики Yota. Особенно активно жители страны общаются с виртуальными ботами, которые помогают справиться со стрессом и тревожностью. Согласно данным исследования, с ИИ-компаньонами чаще всего взаимодействуют россияне в возрасте 36-45 лет. Yota также выяснила, что чаще всего общаются с ИИ-компаньонами в Красноярске, Хабаровске, Махачкале, Барнауле и Новокузнецке.

В работе «Вкусвилла» произошел сбой. Пользователи не могут оформить заказы через приложение и сайт. Пресс-служба «Вкусвилла» исключает кибератаку. Офлайн-магазины сети продолжают работать в штатном режиме.

Власти Австралии запретят YouTube для подростков младше 16 лет. С таким заявлением выступил премьер Энтони Альбанезе. По его словам, граждане младше этого возраста не смогут завести аккаунт на видеохостинге. Политик также подтвердил, что запрет распространится на соцсети Snapchat, TikTok, X, а еще Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) и Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России). Под ограничения не подпадут онлайн-игры, мессенджеры и образовательные платформы.