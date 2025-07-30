Полиция начала проверку после гибели водителя в Энгельсском районе

Полиция приступила к проверке по факту ДТП с погибшим водителем в Энгельсском районе Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 15:30 сегодня, 30 июля, на 336 км трассы «Тамбов — Пенза — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — гр. Р. Казахстан», близ села Безымянное. Там водитель автомобиля «Лада Калина», мужчина 1959 года рождения, съехал в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось.

В результате аварии водитель отечественной машины погиб. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

Павел Фролов