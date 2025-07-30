Верховный суд обобщил практику по взысканию убытков с руководителей бизнеса

30 июля президиум Верховного суда РФ (ВС) утвердил обзор практики по делам, связанным с привлечением к ответственности руководителей компаний по ст. 53.1 Гражданского кодекса РФ. Обобщение затрагивает вопросы о взыскании убытков, причиненных юрлицу. Всего в документе 26 примеров, которые арбитражные суды теперь будут учитывать при рассмотрении корпоративных споров.

Часть положений помогут директорам защититься от необоснованных претензий. Например, если убытки возникли ради предотвращения более масштабного ущерба интересам бизнеса, руководитель может быть освобожден от ответственности, говорится в примере 10. В пример приводится продажа продукции птицефабрики ниже себестоимости из-за роста цен на корма и ветеринарные препараты в условиях перенасыщения рынка. Также нельзя привлечь руководителя к ответственности, когда он не мог предотвратить негативные последствия из-за недостаточности имущества и невозможности привлечь дополнительное финансирование, следует из примера 13.

Помимо этого в обзоре есть позиции, которые сыграют уже против директоров. Отсутствие «системы управления обществом, обеспечивающей должную осмотрительность при выборе и проверке контрагентов», согласно примеру 12, может повлечь взыскание убытков. В одном из споров, на который ссылается президиум, директор заключил договор на приобретение арматуры, но не проверил, есть ли у его делового партнера реальная возможность исполнить обязательства, и не согласовал свои действия с юридическим отделом и бухгалтерией. Это стало основанием для взыскания убытков.

Президиум устанавливает и круг лиц, которые отвечают за ущерб, причиненный юрлицу. Взыскать денежные средства можно не только с формального руководителя, но и с лица, получившего «фактическую возможность управлять текущей деятельностью» компании, закрепляет пример 22. Наряду с этим ВС уточняет правила определения объема ответственности. В примере 11 говорится, что размер убытков включает в себя не только имущественные потери бизнеса, но и выгоду, которую руководитель получил благодаря нарушению.

Ян Назаренко