В Чебоксарах организовали проверку после информации о массовой драке

Прокуратура Ленинского района Чебоксар взяла на контроль ход проверки после появления в интернете видеозаписи о массовой драке в микрорайоне Садовый. Об этом сообщает пресс-служба ведомства Чувашии.

По предварительным данным, драка произошла ночью с 29 на 30 июля в одном из дворов на ул. Ак. Челомея. Полицейские задержали четырех подозреваемых студентов. По информации прокуратуры, участники драки являются гражданами России. Другие подозреваемые устанавливаются.

Уточняется, что обращений в правоохранительные органы и медучреждения с травмами в результате драки не поступало.

Диана Соловьёва