«Парма» подписала третьего американца

БК «Парма» заключил контракт с третьим американцем — форвардом Микелом Хопкинсом. Договор с 32-летним американцем (рост 206 см) рассчитан на один сезон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БК «Парма» Фото: БК «Парма»

Микел Хопкинс родился в Вашингтоне. Свою студенческую карьеру провел, играя за «Джорджтаун Хойяс». Потом начал профессиональную карьеру в Европе. Затем играл в Турции, Болгарии, Словении, Италии, Японии и России.

В сезоне 2023/2024 года дебютировал в Единой лиге ВТБ за красноярский «Енисей». Средняя статистика в 39 встречах — 10,7 очка, 7,1 подбора, 0,9 передачи, 0,6 перехвата за 26 минут на паркете.

Прошлый сезон баскетболист провел в Японии в составе команды «Фукусима Файрбондз». Средняя статистка в 48 встречах — 15,2 очка, 10,1 подбора, 2,6 передачи, 0,9 перехвата за 29 минут на паркете.

Ранее «Парма» подписала двух защитников из США — Джейлена Адамса и Виктора Сандерса. Первый играл за израильский «Хапоэль Холон», второй — за красноярский «Енисей».

В прошлом сезоне в составе «Пармы» также выступали трое американцев, которые были лидерами команды.

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