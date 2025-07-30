Елена Дума ушла с поста главы агентства по розыску и управлению активами на Украине

Глава агентства по розыску и управлению активами (АРМА) Украины Елена Дума подала в отставку. Кабинет министров Украины утвердил ее уход с поста, позднее сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Госпожа Свириденко рассказала, что поручила организовать конкурс на должность главы агентства. В конкурсную комиссию, по ее словам, войдут представители правительства, а также международные партнеры, поддерживающие Украину в борьбе с коррупцией.

В Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) Елена Дума написала, что выполнила все цели, поставленные при вступлении в должность. Госпожа Дума добавила, что уходит с должности, чтобы обеспечить независимое проведение международного аудита АРМА.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформе АРМА 27 июля. Документ предлагает изменить процедуры и сроки передачи конфискованных активов, подбора управляющих активами, а также проведение внешнего аудита агентства.