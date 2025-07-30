«Забота о клиенте называется главным принципом»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, почему сеть решила предлагать покупателям овощи при покупке обуви.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Мешок картофеля при покупке брендовой обуви — в соцсетях обсуждают неоднозначный маркетинговый ход крупного ритейлера. Недавно моя подруга приобрела пару туфель и очень удивилась, когда ей на кассе предложили прихватить сетку с овощами. Судя по публикациям в интернете, клиентам попадаются разные подарки — может быть и морковь, и свекла, и даже огурцы.

Прежде сеть Rendez-Vous занимала нишу продавца преимущественно импортной брендовой обуви. На фоне санкций и ухода части брендов из России изменился ассортимент и фокус: в продаже появилось больше одежды, расширился сегмент бюджетных марок. По данным СМИ, к весне 2025 года сеть насчитывала 104 магазина в стране. Согласно оценке Fashion Retail, выручка компании в прошлом году составила 24 млрд руб., прибавив за год 9%. Чистая прибыль, как у большинства других крупных fashion-ретейлеров, сократилась на 42%, до 700 млн руб. Этим летом компания, основанная в 2000-х, впервые в своей истории решила развиваться по франшизе, писал Forbes.

Так вот теперь об овощах — на самом деле все началось еще в 2020-м. На сайте обувной сети есть короткая история: забота о клиенте там называется главным принципом, а свежие и качественные продукты — одно из проявлений заботы. Так что компания открыла собственную экоферму в Краснодарском крае, чтобы поставлять полезные и натуральные овощи для сотрудников. Никаких гербицидов, осторожно с пестицидами. А для друзей бренда этим летом компания устроила романтичный пикник прямо в полях российского юга. На столах белые скатерти и горки из стручков свежего гороха, рядом тележка с яблоками, фруктовые деревья и картофельные поля. Гости ужинали, валялись на сене, бегали между грядок и пили вино. Все получилось так удачно, что урожаем компания решила делиться — его дарят в мешочках покупателям, а на сайте есть опция «добавить свеклу или морковку» к заказу сапог или сандалий.

В принципе, конечно, почему бы и нет? В прошлом сезоне клиенты при покупке на кассе получали яблоки, и это как будто больше укладывается в концепцию приятного сюрприза. А овощи… Забегаешь на каблуках за маленькой сумочкой и получаешь мешок картошки — вот и ходи с ним весь день. Некоторые пользователи саркастично заметили, мол, больше похоже на помощь малоимущим. Шутят, что хорошо бы, наоборот, при покупке мешка картошки дарили пару туфель из итальянской кожи. Необычно? Да. Искренне? Очень похоже. И уж точно яркий и интересный повод для обсуждения.

Яна Лубнина