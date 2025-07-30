Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, какие объекты чаще всего представлены в московских жилых комплексах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В строящихся элитных проектах столицы уличная инфраструктура для жителей в том или ином виде представлена почти в 90% комплексов. Даже при относительно небольшой площади участков, что характерно для центральных локаций, застройщики стараются проектировать небольшой внутренний двор с минимальными зонами отдыха. Однако, по данным «Аеон Девелопмент» и консалтинговой компании NF Group, полный набор инфраструктуры на открытом воздухе представлен лишь в 14% элитных новостроек.

Термин amenities пришел на рынок недвижимости из гостиничного бизнеса и дословно переводится как «удобства, услуги», обозначая сервисы и «комплименты» для гостей. В элитном девелопменте это набор клубной инфраструктуры, ориентированной исключительно на жителей дома, в отличие от коммерческой инфраструктуры, доступной и для внешнего трафика посетителей. При проведении исследования все инфраструктурное наполнение было поделено на четыре блока в зависимости от формата. Итоги такие:

— Досуговая инфраструктура в том или ином виде, включая летние кинотеатры, зоны отдыха, зоны для медитаций, представлена в 86% всех строящихся элитных комплексов;

— Спортивная инфраструктура есть в половине проектов;

— Детские площадки появятся в 65% проектов;

— Бизнес-инфраструктура (коворкинги и рабочие места на открытом воздухе) — в 14% проектов.

Все четыре блока outdoor amenities в том или ином наполнении представлены лишь в 14% строящихся элитных домов. Отсутствие outdoor-инфраструктуры среди строящихся объектов отмечается в комплексах с небольшой придомовой территорией. Доля таких проектов — 12%, на рынке их представлено пять.

Светлана Бардина