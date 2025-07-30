Победа вопреки

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, как «Милан» потерял преимущество в три мяча и проиграл «Ливерпулю» по итогам серии пенальти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tyrone Siu / Reuters Фото: Tyrone Siu / Reuters

Финал Лиги чемпионов 2005 года, где сошлись «Ливерпуль» и «Милан», окрестили «стамбульским чудом». Такой драмы, неожиданной развязки в главных матчах самого престижного футбольного турнира континента мир еще не знал.

Итальянские болельщики, которые приехали поддержать «Милан» в столицу Турции, к перерыву были уверены, что судьба встречи решена. Еще бы: «Милан» усилиями Паоло Мальдини и Эрнана Креспо отправил в ворота соперников три мяча. Отыграть такое преимущество на таком уровне нереально. Весь перерыв болельщики «Милана» праздновали победу. А во втором тайме появилось ощущение, что к этому празднованию присоединились и футболисты клуба — а зря. Стивен Джеррард, Владимир Шмицер и Хаби Алонсо умудрились забить три мяча за шесть минут, и все преимущество «Милана» растаяло — 3:3. Карло Анчелотти, который тренировал итальянский клуб, выглядел растерянным, хотя сейчас это сложно себе представить. Да и впереди было немало времени, чтобы снова все перевернуть.

Но дело дошло до серии пенальти — вы только представьте уровень страстей на стамбульской арене в тот момент. Естественно, ошибались игроки той и другой команды. И вот после восьми ударов при счете 3:2 в пользу «Ливерпуля» к точке подошел обладатель «Золотого мяча» Андрей Шевченко. Удар у него получился слабым и по центру — вратарь Ежи Дудок справился без труда. Футбольный мир сошел с ума. А «Ливерпуль» взял титул. Потом в истории футбола случались разные чудеса, но уйти от поражения, уступая 0:3 в финале Лиги чемпионов, больше не смог ни один клуб в истории.

Владимир Осипов