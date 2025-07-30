Сложенная работа

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о вариантах использования устройства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Acer Фото: Acer

Модель дисплея Acer PD193Q — представитель нишевой, но довольно любопытной категории. Это пара 18,5-дюймовых IPS-экранов, соединенных один над другим шарнирами. Такой формфактор предлагает использование в горизонтальном, вертикальном положениях и «палаткой», когда смотреть в мониторы можно с противоположных направлений.

Аппарат массой 2,3 кг обладает относительной мобильностью. Его можно сложить пополам, убрать в рюкзак и отнести в нужное место. Это точно проще, чем привычный монитор, тем более сразу два. Для установки на рабочем месте разработчики снабдили заднюю часть экрана откидной U-образной ножкой. Она в меру тугая, чтобы держать устройство, и без проблем отодвигается одной рукой на любой угол примерно в пределах 135° для комфортного режима работы. Встроенное VESA-крепление позволяет при желании монтировать Acer PD193Q на стену.

Для подключения к ноутбуку, компьютеру, планшету — в общем, к источнику картинки — есть USB Type-C или HDMI. Еще один Type-C нужен для питания от адаптера, без которого никак. В зависимости от задачи можно использовать только одну панель, обе как единый экран либо каждую из них как отдельные дисплеи. Уверен, люди, работающие с данными, кодом, креативными задачами, видят в таких решениях потенциал и пользу. Даже в банальной многозадачности пропадает суета, если, например, на одном дисплее открыт браузер, на втором, допустим, работает приложение для видеоконференции, а на основном стационарном мониторе открыты какие-нибудь документы. Работать просто спокойнее, а от этого приятнее.

Казалось бы, дизайнеры и видеомонтажеры — одни из очевидных пользователей PD193Q. Но Full HD-разрешение на каждом дисплее, 250 нит яркости, максимальная частота до 100 Гц, а главное — цветовой охват около 100% sRGB слабо подходят для профессиональной цветокоррекции. Здорово, что инженерам удалось установить хотя бы два динамика по 2 Вт. А вот лично мне не хватило еще по одному порту USB Type-C и HDMI. Но даже текущие стоило бы расположить ближе к центру задней части, чтобы подключенные провода так явно не торчали. Как я уже сказал, аппарат Acer нишевый, но у него есть конкуренты по формфактору, пусть и среди не столь известных в России брендов. Речь, например, о Waveshare, InnoView, Uperfect или Sculptor.

Александр Леви