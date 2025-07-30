ИИ-компаньоны набирают популярность среди пермяков

В Пермском крае растет интерес к ИИ-компаньонам. По данным аналитиков Yota, число пользователей таких сервисов увеличилась вдвое, а средний объём трафика вырос в 2,6 раза. Больший интерес для жителей края представляют виртуальные боты, помогающие справиться со стрессом и тревожностью, их аудитория увеличилась почти в 5 раз.

ИИ-компаньоны — это чат-боты на основе искусственного интеллекта, цифровой собеседник. Они поддерживают диалог и подстраиваются под стиль общения человека. Пользователь может также выбрать для своего «собеседника» характер и поведение, а иногда и внешний вид или голос.

По данным Yota, в Пермском крае ИИ-компаньонами чаще всего пользуются люди в возрасте 36–45 лет (35%), за ними идут группы 46–55 (23%) и 26–35 лет (16%). Женщины, как выяснилось, более вовлечены в общение с цифровыми собеседниками, чем мужчины.

Чтобы справиться со стрессом и тревожностью, пермяки используют чат-боты с искусственным интеллектом, которые изначально профилируются на психологической поддержке. Например, Wysa, Woebot и Earkick — это цифровые собеседники, которые используют проверенные методики вроде когнитивно-поведенческой терапии. За полгода количество их пользователей выросло почти в пять раз, а трафик увеличился в 3,6 раза.

Самыми популярными компаньонами для повседневного общения стали чат-боты Character.ai, Talkie и Replika. За полгода их аудитория выросла в два раза, а трафик — в пять. По данным «МегаФона», активнее всего в их помощи и советах пермяки нуждаются в апреле, июне и июле — именно в эти периоды наблюдается повышенный интернет-трафик на ресурсы.