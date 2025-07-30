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Началась разработка проекта застройки крупного микрорайона возле деревни Пычанки

В Удмуртии будет разработан проект планировки территории рядом с деревней Пычанки в Завьяловском районе, соответствующее распоряжение правительства региона было опубликовано на сайте кабмина 22 июля. Площадь проектируемой территории — 153,3 га.

Фото: скриншот распоряжения

Фото: скриншот распоряжения

Из задания на разработку планировки следует, что на территории, ограниченной с севера микрорайоном «Радужный» и южнее деревни Пычанки, планируют возвести дома высотой до 20 м (три этажа), два детсада на 260 мест, здание дополнительного образования, врачебную амбулаторию на 250 посещений за смену и физкультурный комплекс. Также на территории планируется постройка объектов торговли, бытового обслуживания и общественного питания.

Проект планировки реализует ИП Андрей Осколков (один из основателей группы компаний «Комос»). Документацию предложено подготовить в течение шести месяцев.