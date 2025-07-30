Milliyet: в Турции нашли труп российского студента из Чечни с мешком на голове

В муниципалитете Сарыер в Турции обнаружили тело россиянина с мусорным мешком на голове, перемотанным скотчем. Погибшим оказался уроженец Чечни Усман Амриев, сообщило турецкое издание Milliyet.

По информации издания, чеченец приехал в Турцию три года назад. Он проучился полсеместра в государственном университете в Кютахье, после чего переехал в Стамбул и поступил в частный университет в Кягытхане. Жил в общежитии в Шишли.

Погибшего утром 28 июля обнаружил прохожий. Позже полиция установила, что за несколько часов до инцидента господин Амриев зашел в канцелярский магазин, вышел оттуда с листом бумаги и направился в общежитие. Затем он доехал до района Бахчекёй, пошел пешком и скрылся в лесополосе. Позже при себе у него обнаружили предсмертную записку, сумку, мобильный телефон, деньги и другие предметы.

Судмедэкспертиза назвала причиной смерти удушение. Полиция ведет расследование, было ли это убийством или самоубийством.

Никита Черненко