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Новую поликлинику в Ярославле хотят достроить в ноябре

Окончание строительства модульной поликлиники на улице Гоголя запланировано на конец ноября. Об этом сообщили в муниципалитете Ярославля.

Фото: Муниципалитет Ярославля

Фото: Муниципалитет Ярославля

Депутаты муниципалитета совместно с представителями областного правительства, ГКУ ЯО «Единая служба заказчика» и подрядчика побывали на месте строительства.

Поликлиника будет двухэтажной, площадью более 2708,6 кв. м. Строительство ведет ООО «Алгоритм». За последний месяц решены вопросы финансирования, электроснабжения и благоустройства. На площадке завершен монтаж всех металлоконструкций, скоро начнется установка плит и сборка каркаса. Ведется подготовка к подключению к теплоснабжению.

«Главная задача — подготовить объект к зиме, обеспечив его отоплением. Для этого необходимо скорректировать производственные работы. Сейчас мы наблюдаем небольшое отставание от нового графика производства, но оно является рабочим и может быть устранено при принятии соответствующих мер. Более активное вовлечение министерства здравоохранения Ярославской области в процесс строительства также может ускорить работы»,— прокомментировал ситуацию председатель муниципалитета Ярославля Сергей Калинин.

Предполагаемая дата открытия поликлиники пока не называется. Медицинскому учреждению нужно будет для этого пройти лицензирование.

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