Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, как гранд-отель приглашает гостей поучаствовать в техно-фестивале Street Parade.

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От цюрихского La Reserve Eden au Lac у меня крайне приятное впечатление. Я бывала там и на ужинах, обедах, и пару раз останавливалась. Но, по моим воспоминаниям, это один из тех гранд-отелей, в которых ты ходишь с выпрямленной спиной, а на ужин тебя могут не пустить без костюма.

Каково же было мое удивление, когда отель присылает рассылку о том, что он — идеальное место для того, чтобы остановиться или находиться в нем… во время техно-фестиваля. Цитирую: «Street Parade в Цюрихе — это ежегодный фестиваль электронной музыки, который проходит во вторую субботу августа и является одним из крупнейших в мире фестивалей техно-музыки. В этом году он пройдет 9 августа. La Reserve Eden au Lac Zurich, расположенный в самом центре Цюриха, является самой выигрышной локацией для участия в этом событии. В день парада в отеле будут доступны три пакета для гостей, желающих наблюдать за шествием с панорамной террасы ресторана La Muna».

Хоть одно из трех специальных предложений даже называется Package Rave, на самом деле все очень чинно и спокойно: ланч, напитки, стол на террасе с 11:30 до 18:30. Теперь сижу и гадаю — это новый продвинутый менеджер пришел и решил сделать крутой поворот в направлении деятельности отеля? Или маркетологи, и, возможно, справедливо, решили, что любители рейвов в прошлом успели заматереть, обзавестись большими кошельками и теперь с удовольствием посмотрят на подобный фестиваль с террасы пятизвездного отеля?

Анна Минакова