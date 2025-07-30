Суд взыскал с «Чебаркульской птицы» 800 тыс. рублей за гибель рабочего

Чебаркульский городской суд взыскал с ООО «Чебаркульская птица» компенсацию морального вреда в размере 800 тыс. руб. в пользу отца погибшего на производстве сотрудника, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что в декабре прошлого года электрослесарь предприятия погиб на рабочем месте после контакта с электромеханизмами. Чебаркульский следственный отдел СКР по региону возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда (ч. 1 ст. 143 УК РФ). Выяснилось, что причиной несчастного случая стала грубая неосторожность сотрудника. Однако предприятие как «владелец источника повышенной опасности, причинившего вред здоровью человека», решило не возмещать причиненный моральный вред близким работника.

Прокуратура подала иск о взыскании компенсации в пользу отца электрослесаря. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Исполнение решения контролирует прокуратура.

Виталина Ярховска