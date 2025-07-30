РКН объяснил блокировку Speedtest

Мониторинговый сервис Speedtest занимался сбором данных об устройстве российской сети, которые можно использовать для проведения атак. Об этом сообщили «Ъ» в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственном Роскомнадзору.

«Данные собираемые американским сервисом могут использоваться для планирования, организации и проведения и оценки эффективности атак на российские сети связи и подключённые к ним системы предприятий и организаций»,— сказано в сообщении ЦМУ ССОП.

Среди данных, собираемых американским сервисом, в ведомстве назвали схему российской сети, ее мощность узлов, работоспособность, в том числе в части географии и времени доступности региональных сегментов сети.

Сегодня Speedest был заблокирован Роскомнадзором. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин связал ограничение приложения с «реальной угрозой» для безопасности российских телекоммуникаций.

Speedtest используют операторы связи и провайдеры для внутренней статистики. Вместо американского приложения в РКН порекомендовали использовать приложение российское «ПроСеть» на ОС Android.