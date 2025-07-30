Уфимец заплатит 400 тысяч рублей за шутку о взрывчатке в самолете

Уфимский районный суд вынес приговор 52-летнему местному жителю за ложное сообщение об акте терроризма (ч. 1 ст. 207 УК РФ). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. руб., сообщили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В суде установили, что подсудимый на борту самолета авиакомпании «Победа», который готовился к рейсу по маршруту Уфа – Москва, сообщил бортпроводнику о якобы взрывчатом веществе в своем рюкзаке. Эту информацию передали в правоохранительные органы и службу авиационной безопасности аэропорта.

Подсудимый признал вину и раскаялся, поясняя, что «неудачно пошутил».

Венера Хисамова