Полицейский в Башкирии не смог оспорить увольнение

Заместителю начальника отдела МВД России по Калтасинскому району не удалось оспорить в трех инстанциях увольнение в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Давлекановского районного от 22 ноября 2024 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Башкирии от 25 февраля этого года.

По материалам дела, экс-полицейский служил в органах внутренних дел с 1 сентября 2002 года, а с 21 августа 2023 года — в должности заместителя начальника отдела МВД.

В сентябре 2024 года его уволили из органов МВД по результатам служебной проверки. Как было установлено, ночью 10 сентября того же года его задержали инспекторы ДПС в Давлеканово за рулем с признаками опьянения. Полицейский проигнорировал требование пройти в патрульную машину для медосвидетельствования, пытался убежать, был задержан и доставлен в патрульную автомашину. Во время освидетельствования в медучреждении он не продувал достаточного количества воздуха в трубку.

В своих объяснениях он указал, что во время своего отпуска ездил к родственникам для помощи по хозяйству и отказался от медосвидетельствования, так как употреблял домашний квас на меде.

Майя Иванова