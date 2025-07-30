В Уфе смягчили приговор бизнесмену за аферу с памятниками участникам ВОВ

Верховный суд Башкирии смягчил приговор уфимскому предпринимателю, которого в апреле Ленинский райсуд Уфы признал виновным в повреждении надмогильных сооружений (ст. 244 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 УК РФ), подделке документов (ст. 327 УК РФ) и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.

Согласно материалам дела, предприниматель, заключивший договор с военным комиссариатом Башкирии на изготовление надгробных памятников участникам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий, не исполнил свои обязательства. Для получения выплат от Минобороны РФ, предприниматель, в частности, подделывал фотографии якобы изготовленных памятников и акты выполненных работ. Желая скрыть преступление, четыре памятника установил на заброшенных могилах. Для этого старые бетонные памятники были сняты. Общий ущерб Минобороны составил около 2 млн руб.

Предприниматель вину признал частично.

Представитель гособвинения просил в представлении ужесточить наказание осужденному, посчитав приговор «чрезмерно мягким». ВС Башкирии смягчил приговор до четырех лет лишения свободы условно, так как подсудимый возместил ущерб.

Венера Хисамова