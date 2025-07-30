Глава СКР проконтролирует ситуацию с аварийным домом в Башкирии

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о результатах проверки по нарушению прав многодетной семьи в селе Комсомольском.

Жительница села обратилась в СКР с жалобой на то, что многоэтажный дом на Малой Овражной улице 1959 года постройки, где живет ее семья, признан аварийным в 2017 году и находится в непригодном состоянии. В нем разрушаются несущие конструкции, напольные и потолочные перекрытия, в стенах трещины, нет центрального отопления. Также из-за повышенной влажности в помещениях образовалась плесень. Несмотря на обращения в различные инстанции, благоустроенное жилье семье не предоставляют.

Майя Иванова