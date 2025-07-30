В Оренбуржье суд взял под стражу обвиняемых в разбойном нападении на жительницу и ее внучку
В Тоцком районе суд заключил под стражу двух обвиняемых по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, фигуранты уголовное дела узнали о наличии крупной суммы денег у жительницы пос. Молодежный. Ночью 25 июля они сняли москитную сетку с окна и незаконно проникли в домовладение, где напали на хозяйку жилища и ее несовершеннолетнюю внучку. Обвиняемые требовали выдать деньги. Жительница оказала сопротивление, в результате фигуранты не смогли похитить деньги и скрылись с места преступления.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства.