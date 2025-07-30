Смерть после томографа

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) проводит проверку по факту смерти пациента, направленного в «Гута-клиник» для проведения обследования на томографе. По предварительным данным, причиной могло стать введение контрастного раствора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, в Басманном межрайонном следственном отделе столичного главка СКР проводится проверка по заявлению жительницы подмосковных Химок. Она обратилась в правоохранительные органы с просьбой разобраться в обстоятельствах смерти ее мужа, 66-летнего Геннадия Хандожко, до последнего времени работавшего инженером-электронщиком в филиале Центрального клинического госпиталя им. А. А. Вишневского, а ранее — в НПО имени Лавочкина.

Как сообщила заявительница, 21 июля ее супруг по направлению районной поликлиники приехал в «Гута-клиник», расположенную на улице Фадеева в Москве. Ему была назначена КТ-коронарография (компьютерная томография коронарных артерий).

Домой мужа заявительница, которая не знала, в какую именно клинику он поехал, не дождалась и обратилась в полицию с заявлением о его пропаже. Наутро в районной поликлинике ей сообщили, где должно было проводиться обследование.

В итоге выяснилось, что во время процедуры пациент потерял сознание и был увезен вызванной бригадой скорой помощи в МНКЦ им. С. П. Боткина.

Ему диагностировали анафилактический шок на введение контрастной жидкости, остановку сердца и клиническую смерть. Врачи провели реанимационные мероприятия и ввели пациента в искусственную кому. Однако 27 июля, не выходя из комы, он скончался. Заявительница указала, что у ее супруга были гипертония и повышенный холестерин, других недугов не имелось. Вдова заподозрила, что его гибель могла стать следствием неправильных действий медиков в клинике, где он проходил обследование.

По данным представителей супруги покойного, вскрытие проводится в бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы «ввиду важности дела и обстоятельств произошедшего», будут проведены отбор образцов тканей и необходимые анализы.

По данным источников “Ъ”, в рамках проверки уже проведена выемка документов, в том числе видео, которые касались визита Геннадия Хандожко в «Гута-клиник».

«Безусловно, выводы следствия будут всецело зависеть от результатов судебно-медицинской экспертизы, однако в любом случае причинно-следственная связь между действиями медицинских работников и мгновенной остановкой сердца у пациента налицо,— сказал “Ъ” представитель вдовы адвокат Вадим Багатурия.— Предварительно в этой ситуации усматриваются признаки халатности, повлекшей смерть, поскольку после внесения поправок в статью 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) привлечь к уголовной ответственности медиков по данной норме уже нельзя».

В «Гута-клиник» на запрос “Ъ” оперативно не ответили.

Александр Александров, Виктория Колганова