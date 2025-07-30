Большинство самарцев узнают о новых брендах благодаря маркетплейсам и блогерам

Каждый третий самарец (40%) узнает о новых брендах благодаря маркетплейсам. Об этом сообщили в «Яндекс Маркет» после опроса более 1 200 жителей Самары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Еще 32% респондентов находят бренды с помощью подписок на блогеров или стилистов — это самый большой показатель среди других регионов. Около 13% опрошенных узнают о новых брендах из рекламы в интернете. Среди тех, кто чаще ищет новые марки на маркетплейсах, 47% делает это через раздел «похожие товары», 21% — из рекомендательной ленты или рекламы на площадке (18%).

«Вне зависимости от способа поиска, ключевыми критериями при знакомстве с новым брендом опрошенные отмечают ценовую политику. На маркетплейсах жителям Самары особенно важны цены и отзывы. По данным Яндекс Маркета, товары с 10 положительными отзывами получают на 10% больше продаж, чем товары без них»,— отмечается в сообщении.

Среди категорий при поиске новых брендов лидируют «Продукты и товары повседневного спроса» (24%), «Одежда и обувь» (24%), «Товары для детей» (17%), «Уход и парфюмерия» (16%).

Сабрина Самедова