Новый жилой район Азова могут связать ж/д сообщением с Ростовом

Для улучшения транспортной доступности новый жилой район «Южный Ростов» площадью 267 га в Азове могут связать с Ростовом-на-Дону электричками. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на данные директора «ИНПК Девелопмент» Романа Чумака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что «Южный Ростов» – масштабный проект между Ростовом и Азовом, включающий 64 га индивидуальной застройки и более 200 га средне- и многоэтажных домов с социальной и коммерческой инфраструктурой. Привлекательным район делает скоростная трасса в Ростов, время в пути до центра донской столицы составляет 20 минут.

Господин Чумак добавил, что железнодорожное сообщение с областным центром уже есть, но предполагается его расширить за счет договоренности с муниципалитетом.

Место строительства нового жилого района в Азове выбрали из-за развитой инфраструктуры, экономического роста и демографического потенциала города, где есть спрос на жилье по сравнению с Батайском и Аксаем.

В числе основных покупателей жилья застройщик видит местное население, желающее улучшить жилищные условия, а также ростовчан и жителей соседних регионов, привлеченных экологически чистой средой.

Проект жилого района реализуется в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ), что на старте помимо жилья подразумевает строительство школ, детсадов, поликлиник и другой социальной инфраструктуры.

Наталья Белоштейн