В августе в Самаре приступят к благоустройству 51 двора за 200 млн рублей

В августе в Самаре начнутся работы по благоустройству 21 двора. Контракт с подрядчиком заключен. На инициативы жителей Самары выделили более 200 млн руб. Об этом сообщает глава города Иван Носков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Помимо дворов планируется привести в порядок четыре сквера: на пересечении ул. Льва Толстого и Арцыбушевской, «Солнечный», на Хлебной площади и на ул. Часовой. Благоустройство дворов и скверов осуществляется по губернаторскому проекту «Народный бюджет Самарской области».

Также ведутся работы по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». В сквере по Зубчаниновскому шоссе заканчивается выкладка тротуарной плитки. В сквере «Экономистов» завершили устройство чаши фонтана «Параллель», перешли к укладке асфальта и тротуарной плитки. В парке им. Щорса установили бордюры, ведут прокладку кабелей для освещения.

Руфия Кутляева