Участок между станциями метро «Саларьево» и «Потапово» открыли для пассажиров

Участок между станциями московского метро «Саларьево» и «Потапово» снова открыт для пассажиров, сообщили в Дептрансе Москвы. В прошедшие выходные перегон не работал — специалисты занимались интеграцией будущего электродепо «Столбово» в систему метрополитена.

Пассажиров красной линии развозили бесплатные автобусы компенсационного маршрута. «Временные выделенные полосы позволяли им двигаться быстро и с короткими интервалами»,— заверил руководитель Дептранса Максим Ликсутов. Всего задействовали около 100 автобусов. За три дня они перевезли более 135 тыс. пассажиров. В будни транспорт подъезжал к остановкам с интервалами от 30 сек., а в выходные — от 2 мин, заявили в департаменте.