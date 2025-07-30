Эстетика городского стиля в новой коллекции Pompa

Бренд Pompa анонсировал первую капсулу коллекции осень-зима 2025/26. Линейка получила название City Jogging («Городская прогулка»). Коллекция объединяет спортивную динамику и формальный стиль: строгие силуэты смягчены расслабленным кроем, а фактурные сочетания вискозы и органзы создают объем. В палитре доминируют урбанистические оттенки: небесно-голубой и пыльно-серый — таким образом дизайнеры акцентируют внимание на образе сильной современной женщины. Коллекция уже поступила в продажу в бутиках и на сайте Pompa.

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Илья Петрук