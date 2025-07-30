Старый автомобиль ремонтом дорог

500 тыс. машин старше 20 лет продано в России с начала 2025 года. На них пришлось более 20% вторичного авторынка, подсчитал директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Больше половины из них — иномарки. А самый популярный производитель старых авто — по-прежнему Toyota. По словам собеседников “Ъ FM”, доля машин старше 10 лет уже превысила 70% во всем российском автопарке. С чем это связано? И какие риски несет? Разбирался Сергей Симонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

33 млн авто в России старше 10 лет, и эта цифра активно растет. К 2027 году такого возраста будут четыре из пяти машин на дорогах, подсчитал автоэксперт Олег Мосеев. По его словам, есть лишь один способ предотвратить это: «Парк стареет. Прибавка машин в парке происходит не только за счет продажи новых машин, но и за счет импорта автомобилей с пробегом, в том числе довольно старых японских. Пока мы не начнем продавать порядка 2 млн новых автомобилей в год, парк будет стареть.

Это минус для всех. Для государства, потому что это и транспортная безопасность, и экологическая обстановка. Неприятна данная история и для автомобилистов, потому что это следствие того, что они не могут себе позволить обновлять машины, поэтому им приходится тратить больше на ремонт».

По данным «Автостата», около пятой части вторичного авторынка в России приходится на машины, выпущенные более 20 лет назад. В топе марок находятся японские Toyota, Nissan и Honda, а самые популярные модели — Toyota Corolla, Volkswagen Passat и Mercedes-Benz E-Class. Между тем обслуживание автомобилей в стране за год подорожало почти на треть. В автосервисах «Известиям» рассказали, что заметнее всего цены выросли на регулировку сход-развала на 45%. Услуги по мойке прибавили 25%. Шиномонтаж в Москве стоит на 20% больше, чем летом 2024 года.

И не последнюю роль в росте цен сыграло устаревание автопарка, говорит член правления Союза автосервисов Илья Плисов: «Старые автомобили требуют более объемного ремонтного воздействия. Первое ТО — замена масла и фильтра — может обойтись 10-20 тыс. руб., в зависимости от автомобиля. А третье, четвертое, пятое, шестое, когда пробег превышает 100 тыс. км, может потребовать замены ремня, масла в коробке передач и обойтись уже в 100 тыс. руб. и более. Второй тренд — дефицит кадров, который предыдущие полтора-два года активно толкал вверх ФОТ предприятий. И на самом-то деле в услугах стоимость труда составляет значимую часть — от 30% до 50% и даже 60%».

Еще один фактор — налоговые изменения. После смены лимитов для упрощенной системы налогообложения многие сервисы стали платить НДС — от 5% до 20%. Наконец, одной из самых больших проблем стала дорожающая аренда. И если в крупных городах у сетевых игроков есть свои площади, то небольшие сервисы не выдерживают конкуренции, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин: «В крупных городах фактически исчезают промзоны, территории, где может быть размещена инфраструктура для обслуживания автомобилей. Многие машины старше 15 лет, прежде всего премиальных марок, в обслуживании становятся просто неподъемными.

Содержать автомобиль становится, мягко говоря, проблематично. Машины в целом системно выдавливаются из российских городов. На это нацелена, по большому счету, государственная политика».

По словам собеседников “Ъ FM”, сейчас на рынок возвращается ситуация, актуальная 15 лет назад, когда водители все чаще выбирают гаражные сервисы, вместо крупных сетевых. Ушедший в гараж мастер нередко предлагает намного более выгодные условия, не платя налоги.

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Сергей Симонов, Юлия Савина