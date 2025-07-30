Организатора нелегальных игр в покер в Уфе оштрафовали на 300 тысяч рублей

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор уфимцу, признанному виновным в организации нелегальных игр в покер, сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии. Его приговорили к штрафу в 300 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Как установил суд, фигурант уголовного дела в декабре 2024 года арендовал офис на Вологодской улице в Уфе и оборудовал его покерными столами. В течение полугода он проводил азартные игры, принимая ставки и выплачивая выигрыши за вычетом комиссии в 5%.

Полицейские изъяли три покерных стола, карты и кейс с принадлежностями для игры в покер.

Майя Иванова