Матвиенко: Россия продолжит СВО до готовности Украины к диалогу

На шестой Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия будет продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока Украина не проявит готовность к переговорам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Мы и дальше будем предпринимать все усилия, чтобы добиваться мирных переговоров, но до тех пор, пока украинская сторона не осознает необходимость участия в них, мы будем продолжать действовать, выполнять те цели и задачи, которые были поставлены специальной военной операцией»,— сказала Валентина Матвиенко (цитата по ТАСС)

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что страна введет импортные пошлины примерно в 100% против России и ее торговых партнеров, если за 50 дней не будет урегулирован конфликт на Украине. 29 июля он сократил этот срок до 10 дней. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле ознакомились с высказываниями господина Трампа о сроках и приняли их к сведению.