Чернецкий призвал усилить роль высокотехнологичных производств на Среднем Урале

В стратегии развития Свердловской области до 2030 года следует усилить роль креативных технологий и высокотехнологичных производств, заявил на заседании регионального заксобрания первый заместитель председателя Аркадий Чернецкий. По его словам, в документе сделан акцент на проекты, связанные с предприятиями на территории Верхней Пышмы и с металлургией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадий Чернецкий

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Аркадий Чернецкий

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мне зачем вам говорить, что сегодня происходит с металлургией? Съездите на завод и посмотрите, вы на какие показатели рассчитываете? Сегодня металлургия в пике идет и непонятно, когда она будет восстанавливаться. Не хотелось бы, чтобы разговоры о новом этапе формирования стратегии развития слились к старым методикам»,— сказал господин Чернецкий.

Первый вице-спикер подчеркнул, что властям следует «расширять сферу интересов Свердловской области». «Нужно делать акцент на креативных технологиях, у нас безобразно мало изменений происходит с точки зрения высокотехнологичных сфер. Прошло 10 лет, изменения 0,5-1%, практически доля высокотехнологичных производств не прирастает, по-прежнему идет ориентация на старые отрасли»,— пояснил он.

И.о. министра экономики и территориального развития — директор департамента экономического анализа и территориального развития региона Александр Немтинов сообщил, что власти завершат актуализацию стратегии до начала 2027 года. «С точки зрения предложений все принимается»,— заверил он Аркадия Чернецкого.

Закон о стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы был принят в декабре 2015 года. Согласно документу, доходы жителей региона должны вырасти на 32,5% к уровню 2014 года, средняя продолжительность жизни составить 77,5 лет, Уральский федеральный университет (УрФУ) войти в перечень 100 лучших вузов мира, Свердловская область — войти в пятерку регионов-лидеров в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. К 2030 году ВРП на душу населения в сопоставимых ценах должен составить 754,1 тыс. руб., а объем отгруженной продукции вырасти на 106,7% и достичь уровня 3,1 трлн руб.

Василий Алексеев