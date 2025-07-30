Банк Уралсиб предлагает бизнесу кредиты под зонтичное поручительство Корпорации МСП

Банк Уралсиб предлагает бизнесу кредиты в рамках программы государственной поддержки «Зонтичное поручительство» Корпорации МСП.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Уралсиб предоставляет под поручительство Корпорации МСП кредитование на сумму до 100 млн рублей сроком до 10 лет. Кредиты доступны клиентам с годовой выручкой до 2 млрд рублей – на оборотные, инвестиционные цели и на рефинансирование кредитов в других банках.

Программа предоставляет возможность получения кредита компаниям, у которых нет или недостаточно залога. Поручителем перед банком выступает Корпорация МСП, которая обеспечивает до 50% от обязательств по кредиту. «Зонтичное поручительство» не требует обращения заемщика в Корпорацию МСП. Все взаимодействие с Корпорацией МСП, включая оплату комиссии за поручительство, берет на себя банк. Максимальная процентная ставка по кредиту ограничена программой.

Более подробно о кредитовании под «зонтичное поручительство» можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-77-16 или в офисах Банка.

Справка: Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 июля 2025 года насчитывает 198 точек продаж и 1344 банкомата.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»