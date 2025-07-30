В Саратове суд взыскал с ИП 1,8 млн из-за нарушений законодательства о закупках

Арбитражный суд Саратовской области по иску прокуратуры взыскал с подрядчика 1,8 млн руб. в связи с нарушениями законодательства о закупках. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что в ноябре прошлого года администрация Ленинского района Саратова заключила с ИП четыре муниципальных контракта на благоустройство сквера на пр. 50 лет Октября в областном центре. Каждый оценили на сумму до 600 тыс. руб., в связи с чем торги не проводились.

Вместе с тем надзорное ведомство установило, что речь идет об антиконкурентных соглашениях, контракты — единая закупка, поделенная на четыре идентичных соглашения. Прокуратура указала на намерение сторон обойти требования закона о соблюдении конкурсных процедур при выборе подрядчика.

По итогам проверочных мероприятий надзорный орган попросил суд признать сделки недействительными и применить последствия их ничтожности. Суд удовлетворил требования, прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения, как только оно вступит в законную силу.

Павел Фролов