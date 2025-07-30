Глава СКР заинтересовался результатами проверки о нарушении прав жильцов аварийного дома

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки информации о нарушении прав жильцов аварийного дома в Оренбурге и о принятом по итогам решении. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в СМИ сообщается о ненадлежащем обслуживании многоквартирного дома в переулке Дорожном. Здание 1947 года постройки. Фасад и несущие конструкции разрушаются, инженерные системы неисправны, кровля протекает, из-за чего в помещениях образовалась сырость и плесень.

Здание признали аварийным в 2017 году, но до сих пор собственникам не предоставили благоустроенное жилье. Срок расселения с прошлого года перенесли на конец 2028 года. « Граждане вынуждены проживать в небезопасных условиях, многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли», — отмечают в СКР.

В СУ СКР по Оренбургской области организована процессуальная проверка. Исполнение поручения глав СКР, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Руфия Кутляева