В Чувашии возбудили уголовное дело против семи жителей республики, которые подозреваются в мошенничестве в сфере страхования. Подозреваемые инсценировали ДТП и получили незаконные выплаты на сумму более 1,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашской Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии возбудили дело о мошенничестве со страховками на 1,7 млн рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Чувашии возбудили дело о мошенничестве со страховками на 1,7 млн рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии следствия, с марта 2022 года по август 2024 года подозреваемые умышленно организовывали столкновения автомобилей, а затем подавали в страховые компании документы с ложными сведениями о ДТП и размерах ущерба. Всего зафиксировано пять подобных эпизодов.

Полученные денежные средства участники группы потратили по своему усмотрению. Сейчас следователи проводят дополнительные проверки для выявления возможных новых эпизодов мошенничества. Подозреваемым вменяют ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Анар Зейналов