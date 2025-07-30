Археологи Эрмитажа исследуют в КБР артефакты в могильнике кобанской культуры

Северо-Кавказская археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа продолжает изучение грунтового могильника «Нижний Куркужин» в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила администрация главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация главы КБР Фото: администрация главы КБР

Могильник «Нижний Куркужин» относится к кобанской культуре раннего железного века. Основная цель экспедиции — изучение памятников археологии и их роли в историческом процессе.

В проекте участвуют археологи, историки и студенты. Специалисты воссоздают картину быта и культуры людей, населявших эти земли в VIII-VII веках до н. э.

Среди находок — множество бронзовых предметов, украшений, оружия и керамических сосудов. Обнаруженные артефакты времен раннего железного века помогают ученым больше узнать об историческом прошлом региона.

Могильник «Верхний Куркужин» также находится Баксанском районе Кабардино-Балкарии, он датируется VII–IV веками до нашей эры и относится к западному варианту кобанской культуры раннего железного века. Исследования этого объекта помогут понять культуру и погребальные обряды людей, живших на территории Кабардино-Балкарии более двух с половиной тысяч лет назад. Среди находок — многочисленные бронзовые изделия, украшения, оружие и керамические сосуды.

Тат Гаспарян