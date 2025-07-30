Сотрудников реабилитационного центра «Титан» приговорили к реальным срокам лишения свободы

Пермский краевой суд вынес приговор по уголовному делу о похищениях и незаконном удержании людей в пермском реабилитационном центре «Титан». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Пермского края Фото: прокуратура Пермского края

Портал Properm.ru уточняет, что директор центра «Титан» Денис Клобуков приговорен к 11 годам лишения свободы, психологи Сергей Швалев и Вячеслав Болкисев — к 10 годам и 9 годам лишения свободы соответственно. Руководитель программ центра Рамиль Димухаметов приговорен к 9 годам колонии. Пятеро других подсудимых также получили сроки от 9 до 6 лет. Еще один обвиняемый — Андрей Радостев заключил контракт с Минобороны РФ и был направлен в зону проведения СВО.

Организаторы центра «Титан» были задержаны в январе 2022 года. По данным следствия, в период с 2018 по 2022 год под видом фиктивного оказания реабилитационных услуг страдающим алкогольной, наркотической и прочими формами зависимости гражданам организаторы получали незаконную прибыль. Соучастники вводили в заблуждение родственников пациентов относительно способов лечения. Тем временем зависимым пациентам должная профессиональная помощь не оказывалась, сотрудники не имели необходимого медобразования.

Всем десяти соучастникам было предъявлено обвинение по ст. 126 ч. 3 п. «а» УК РФ (незаконное похищение людей, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору.