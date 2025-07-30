«Русал» привлек иностранные средства для разработки флюоритов в Приморье

«Русал» (MOEX: RUAL) привлек иностранного соинвестора к проекту разработки флюоритовых месторождений в Приморском крае. Согласно заключенному соглашению, партнер из неназванной страны предоставит собственные передовые разработки из сфер добычи и обогащения руды. Об этом российская компания сообщила ТАСС.

«Наше партнерство с иностранным лидером в своей сфере позволит принести в Россию новейшие технологии добычи и обогащения флюоритовой руды»,— приводит агентство слова замгендиректора «Русала» по новым проектам Алексея Арнаутова. Он уточнил, что передаваемые разработки также позволят спрогрессировать в переработке техногенных отходов.

Осваивать предполагается месторождения Вознесенское и Пограничное. Подтвержденные запасы флюорита в них — около 50 млн т. Это крупнейшие месторождения в своем роде.

Залежи входят в рудную базу Ярославской горнорудной компани (ЯГРК), входящей в «Русал». Она была создана на базе Ярославского горно-обогатительного комбината (ЯГОК). С 60-х годов он обеспечивал страну флюоритом. В 90-е он начал снижать добычу и обогащение руды по причине неспособности конкурировать с иностранными производителями. В 2013 г. «Русал» консервировал предприятие по причине перепроизводства. «Сейчас сырье дешевле закупать в Китае»,— объяснял тогда «Ъ» производитель аллюминия.