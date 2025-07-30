Canalys: Индия стала крупнейшим экспортером смартфонов в США

Объем экспорта произведенных в Индии смартфонов в США вырос за год — со второго квартала 2024 года ко второму кварталу 2025 года — на 240%. В результате доля смартфонов индийской сборки в общем американском импорте смартфонов выросла с 13% до 44%.

Таким образом, Индия обогнала Китай, впервые став крупнейшим экспортером смартфонов в США. Такие данные приводит исследовательская компания Canalys.

Доля китайских смартфонов за год, напротив, резко сократилась — с 61% до 25%. И теперь Китай по этому показателю уступает не только Индии, но и Вьетнаму, доля которого составляет 30% против прошлогодних 24%. Как отмечают эксперты Canalys, за этими значительными изменениями стоит стремление компаний вывести производство смартфонов за пределы Китая в условиях неопределенности с американскими торговыми пошлинами в отношении Китая и напряженности в отношениях двух стран.

Алена Миклашевская