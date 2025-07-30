Рестораны начали массовый исход

Рестораторы уходят с «Патриков». За последние три месяца там закрылось сразу шесть заведений. Среди последних Аmy Александра Оганезова. Еще один проект на выбывание – Bocconcinо. Как сообщает Telegram-канал «Патриаршие», ресторан, якобы прекратит работу уже в августе. Среди причин не только высокая арендная ставка, но и ротация публики. Как меняется гастрономическая карта Москвы? И куда уходят рестораторы? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Патрики», пожалуй, самая знаменитая гастроулица, но с высокой текучкой. Половина заведений закрывается там менее чем через год после открытия. Такую статистику за последние 10 лет опубликовали аналитики Commonwealth Partnership (CMWP). Средний срок жизни ресторана на Патриарших прудах составляет всего три года.

С этой локацией сейчас активно конкурирует, например, Большая Никитская, куда ушла платежеспособная публика. А вот «Патрики» сильно помолодели. Зумеры, в отличие от предыдущих поколений, не готовы тратиться на рестораны. И им не нужны гастроизыски, они предпочитают простую еду и чаще навынос. Так что рынок ждут серьезные изменения, подчеркивает ресторатор, совладелец «Сыроварни» Дмитрий Азаров: «Я сам закрыл два ресторана на "Патриках". В целом происходит некая трансформация рынка сейчас. С одной стороны, очень многие люди, которые ресторанами не занимались, бросились инвестировать в этот бизнес. И произошло перенасыщение. С другой, подрастает новое поколение рестораторов с хорошими идеями, с лучшим пониманием и ощущением среды своих сверстников. Думаю, что трансформация будет связана и с этим тоже. Цветной бульвар уже сейчас классный. В частности, я про пристань могу сказать, что там, вокруг жилого квартала Lucky, возникает ресторанный кластер. Их уже десяток как минимум.

И еще один тренд: рестораны будут перемещаться в спальные районы».

Трафик на столичных гастроулицах высокий, но доходы рестораторов падают. Среди причин: высокая ключевая ставка, затраты на персонал, и клиенты теперь реже ходят в заведения и чаще меняют локации. А аренда при этом продолжает расти. Район Патриарших прудов — один из самых дорогих. Для сравнения средняя ставка в большом стрит-ритейле составляет 90 тыс. руб. за кв. м в год без НДС, а на "Патриках" — 150-180 тыс. руб. за кв. м. Для ресторана Amy, что закрывается в Большом Козихинском переулке, аренда якобы подорожала вдвое. Так что ротация рестораторов неизбежна, подчеркивает партнер NF Group Ирина Малахатько: «Сильно подросла и Никитская улица с точки зрения представленности интересных концепций и достаточно высокого чека. Хамовники привлекли более респектабельную семейную публику. Но повторить Патриаршие пруды очень сложно. "Патрики" есть "Патрики".

Безусловно, ротация общепита и магазинов будет происходить и дальше.

Пресня — один из самых перспективных и бодро растущих районов с точки зрения гастроприсутствия, где главным якорем является "Москва-Сити". Поскольку этот район большой, речь идет о нескольких таких кластерах. Например, уже есть "Рассвет". Киевская площадь строит свою прекрасную "Венецию". А на набережной, рядом с парком — и Capital Towers».

Не торговые улицы, а жилые кварталы Москвы теперь станут местом притяжения общепита, подчеркивает ресторатор Александр Сысоев: «Сейчас нет ярко выраженных улиц, как было раньше, когда все рестораны собирались на какой-то одной площади. Мне кажется, это просто освоение новых территорий: быть поближе к большим скоплениям жилых домов с недешевым квадратным метром, если мы говорим про премиальные рестораны. Сейчас рестораторы уже делают проекты, куда едут специально.

Ресторан в тихом дворе будет успешнее, чем место с очень большим потоком прохожих. Будущее за такими проектами».

Меняются не только локации, но и концепции. Москвичи, говорят, устали от сложных конструкций и хотят простую еду. Грузинские рестораны уже потеснили итальянские. В 2024 году, по данным Infoline, их число выросло на треть.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Аэлита Курмукова